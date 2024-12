Enorme stijging meldingen na gebruik afslankmiddel, Rob belandt in ziekenhuis

In reactie liet de Amerikaanse farmaceut GOVVI het volgende weten, vertaald naar het Nederlands:

Bij GOVVI staat de gezondheid en veiligheid van onze klanten op de eerste plaats. We zijn op de hoogte van recente mediavragen over enkele van onze producten en nemen dergelijke zaken zeer serieus.

Onze producten worden ontwikkeld met strenge tests en voldoen aan alle relevante veiligheids- en regelgevingsnormen in de markten waar ze beschikbaar zijn. We werken nauw samen met experts uit de industrie om de hoogste kwaliteit en effectiviteit van onze producten te garanderen. Tot nu toe hebben we tienduizenden producten verkocht in markten over de hele wereld en hebben we zeer weinig klachten van klanten ontvangen, slechts een handjevol over al onze producten. Wanneer er zorgen zijn geuit, hebben we altijd constructief gereageerd om deze tijdig en met respect aan te pakken.

Hoewel we vanwege privacy en vertrouwelijkheid geen commentaar kunnen geven op individuele claims of specifieke gevallen, blijven we toegewijd aan het behandelen van eventuele zorgen die onder onze aandacht worden gebracht.

We willen ook verduidelijken dat de producten die in de recente mediavragen worden genoemd, met name GOVVI WOW en GOVVI WIN, momenteel niet beschikbaar zijn of worden verkocht in Europese markten. Deze producten zijn al enkele maanden niet meer verkocht in de EU en er zijn geen plannen om ze opnieuw op de markt te brengen. We blijven echter vasthouden aan het feit dat al onze producten voldoen aan de relevante veiligheids- en regelgevingsnormen in de markten waar ze beschikbaar zijn, en betwisten claims die het tegendeel beweren.

Bij GOVVI hechten we waarde aan transparantie en zijn we toegewijd aan het behouden van het vertrouwen van onze klanten en partners wereldwijd. Als je vragen hebt over onze producten of hun veiligheid, moedigen we je aan om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam via support@govvi.com.