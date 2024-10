Nieuw afslankmiddel Mounjaro voorlopig niet vergoed bij ontbreken medische noodzaak

Het nieuwe afslankmedicijn Mounjaro, dat de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly binnenkort in Nederland introduceert, zou een uitkomst kunnen bieden voor Nederlanders met overgewicht. Net als andere afslankmiddelen is het echter alleen op recept verkrijgbaar en wordt het niet standaard vergoed vanuit het basispakket. Door de hoge kosten blijft het voorlopig vooral iets voor mensen die het kunnen betalen. Goedkopere alternatieven zijn wel in ontwikkeling, maar daar zullen we nog jaren op moeten wachten.

Het Zorginstituut Nederland heeft onlangs geadviseerd om een ander populair afslankmiddel, Wegovy van Novo Nordisk, niet op te nemen in het basispakket als er geen medische noodzaak voor is. Volgens het instituut is er te weinig bekend over de lange termijneffecten van dit soort middelen en zouden de kosten van vergoeding veel te hoog zijn. Of Mounjaro deze strenge regels kan omzeilen, blijft nog maar de vraag. Ondanks dat het middel wel wordt vergoed voor diabetespatiënten, lijkt het voor afslanken voorlopig niet binnen bereik te komen van de gewone Nederlander die het middel wil gebruiken om af te vallen.

Deels vergoed door zorgverzekering

Ondertussen zijn er enkele afslankmedicijnen die (tot 2600 euro per jaar per patiënt) wél vergoed worden, zoals Saxenda, ook van Novo Nordisk. Deze medicijnen helpen bij het onderdrukken van de eetlust, maar het gewichtsverlies blijft vaak beperkt tot ongeveer 10 procent per jaar. Met nieuwere medicijnen, zoals Mounjaro en Wegovy, kan dat effect verdubbelen, maar daar hangt wel een flink prijskaartje aan: gebruikers betalen al snel enkele honderden euro's per maand.

De markt voor afslankmiddelen groeit intussen explosief. Dit jaar wordt de totale marktwaarde geschat op zo'n 30 miljard dollar, en analisten verwachten dat dit bedrag in 2030 boven de 100 miljard zal uitkomen.

Afslankpil in ontwikkeling

Verschillende farmaceuten, zoals Amgen, Pfizer en Roche, werken hard aan nieuwe afslankmiddelen. Amgen ontwikkelt bijvoorbeeld een maandelijkse injectie in plaats van een wekelijkse, en Pfizer hoopt een afslankpil op de markt te brengen. Deze producten zullen echter pas over enkele jaren beschikbaar zijn.