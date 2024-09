Huisartsen schrijven steeds vaker Ozempic voor als afslankmiddel

Huisartsen schrijven steeds vaker het diabetesmedicijn Ozempic voor aan mensen die willen afvallen. Uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel blijkt dat in 2023 maar liefst 1,4 procent van de patiënten dit middel kreeg vanwege obesitas, terwijl dat in 2019 nog niemand was.

Volgens Nivel wordt Ozempic voornamelijk voorgeschreven voor de behandeling van diabetes, waarvoor het middel ook bedoeld is. Toch groeit de populariteit van het medicijn als afslankmiddel, mede dankzij de invloed van sociale media.

Advies genegeerd

Dit heeft wereldwijd tot een tekort aan Ozempic geleid, waardoor huisartsen werd geadviseerd het middel niet voor te schrijven aan mensen zonder diabetes. Waarom sommige huisartsen dit advies toch negeren, blijft onduidelijk.

Het gebruik van Ozempic is de afgelopen jaren fors gestegen. Waar in 2019 nog 0,8 op de duizend mensen het middel voorgeschreven kreeg, is dit aantal in 2023 gestegen naar 6,3 op de duizend.

