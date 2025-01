Ozempic steeds populairder: afslankspuit vorig jaar meer dan 100.000 keer gezet

Het gebruik van dure afslankspuiten zoals Ozempic, Wegovy en Mounjaro is afgelopen jaar explosief gestegen, dat meldt Nieuwsuur op basis van cijfers van de Stichting Farmaceutisch Kengetallen. Waar deze middelen in 2022 nog 2000 keer werden verstrekt, steeg dit aantal in 2024 naar 109.000.

Ozempic is momenteel een populair afslankmedicijn, maar heeft ook geleid tot problemen. Zo kwam diabetespatiënt Monique, uit bovenstaande video, in grote problemen door het gebruik ervan.

De injecties, waarmee gebruikers flink kunnen afvallen, kosten honderden euro’s per maand en worden alleen vergoed voor diabetespatiënten.

Gezondheidskloof

Volgens deskundigen versterkt deze ontwikkeling de bestaande gezondheidskloof. “Nu komt een selecte groep patiënten aan deze middelen terwijl we weten dat obesitas bij mensen met een sociaal lagere status vaak nog veel meer impact heeft, ook op de kwaliteit van leven”, waarschuwt apotheker bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik Marloes Dankers in het tv-programma.

Een besluit over mogelijke vergoeding vanuit de basisverzekering volgt na adviezen van het Zorginstituut Nederland.