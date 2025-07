Natasja viel 50 kilo af met maagverkleining: 'Dat ging goed, tot vorig jaar'

Van "ieder pondje gaat door het mondje" en "joh, gewoon iets meer bewegen" tot aan "je kunt afvallen hoor... als je maar echt wilt" – het zijn zinnen die mensen met overgewicht of obesitas inmiddels veel te vaak hebben gehoord. En ze worden er helemaal gek van. Daarom slaat een groep mensen met obesitas deze week alarm: volgens hen wil het in Nederland maar niet doordringen dat obesitas geen keuze is, maar een chronische ziekte. En dus moet het ook als zodanig worden erkend.

Intussen worden 'we' in dit land snel dikker, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas, in samenwerking met de Nederlandse Stichting Over Gewicht. In de jaren 90 had 33 procent van de Nederlanders overgewicht, nu is dat al 50 procent. De verwachting voor 2025 is zelfs 65 procent.

Volgens patiënten en experts is actie dan ook hard nodig. Zij pleiten voor betere en toegankelijkere zorg bij de behandeling van obesitas, zoals medicatie in combinatie met aanpassing van de leefstijl, opgenomen in het basispakket.

Natasja Wijling is zo iemand. Zij heeft al jaren last van overgewicht. "Ik heb in 2017 een maagverkleining gehad. Ik raakte in 9 maanden tijd 50 kilo kwijt. Dat is heel erg lang goed gegaan tot vorig jaar, ik begon weer aan te komen", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Ik ben weer 20 kilo zwaarder geworden. Veel mensen snappen het niet, maar het is gewoon een chronische ziekte, het is iets mentaals. Er is altijd een stemmetje dat eten wil, dat raak je niet kwijt."

Juiste medicatie en behandeling

Natasja praat er wel eens over met een vriendin. "Die zegt: ik eet drie keer op een dag en er is niets aan de hand, soms vergeet ik zelfs te eten. Bij ons is er altijd dat stemmetje dat zegt: ‘oeh, lekker, m&m’s’, of ‘oeh, lekker, ik heb dat nog in de kast liggen’. Met de juiste medicatie en behandelingen – die zijn er dus gewoon – kunnen veel mensen echt geholpen worden."