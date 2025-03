Nederlanders roken en drinken minder maar worden wel steeds zwaarder

Goed nieuws: we drinken en roken met z'n allen minder dan tien jaar geleden. Het slechte nieuws? Het overgewicht onder Nederlanders blijft maar toenemen. Het aantal mensen met ernstig overgewicht (obesitas) is in tien jaar tijd gestegen van 13 naar 16 procent. Dat blijkt uit de nieuwste Leefstijlmonitor van het CBS, het RIVM en andere gezondheidsinstanties.

Ramon kampte met overgewicht, maar besloot zijn leven drastisch om te gooien. Hij viel 115 kilo af. Bekijk zijn verhaal in de bovenstaande video.

Volgens het onderzoek zijn opleiding en inkomen bepalend voor hoe gezond iemand leeft. Mensen met een hbo- of wo-diploma roken beduidend minder dan lager opgeleiden: 13 tegenover 21 procent. Onder laagopgeleiden komt overgewicht ook veel vaker voor. Liefst 65 procent van hen is te zwaar, terwijl dat onder hoger opgeleiden, met 42,8 procent, een stuk lager ligt.

Beeld: CBS, RIVM, Trimbos-instituut, Pharos

Minder slechte gewoontes

Roken is wel iets op zijn retour: vorig jaar stak 18 procent van de volwassenen nog een sigaret op, tegenover 19 procent het jaar ervoor. In 2014 stak een kwart van de volwassenen (25 procent) regelmatig nog een peuk op.

Ook overmatig alcoholgebruik is flink afgenomen. Slechts 5,5 procent van de mensen dronk meer dan de officiële limiet van 21 glazen per week (voor mannen) of 14 glazen (voor vrouwen). Tien jaar geleden lag dat cijfer nog bijna op 10 procent.

Werk aan de winkel om doel Preventieakkoord te halen

Volgens het Nationaal Preventieakkoord moeten in 2040 nog maar 5 procent van de Nederlanders roken of overmatig drinken. Voor drank is dat doel bijna in zicht. Bij roken is er nog werk aan de winkel, maar ook daar gaat het de goede kant op. Overgewicht blijft echter het zorgenkindje. Het streven is om in 2040 nog maximaal 38 procent van de volwassenen te zwaar te laten zijn. Dat lijkt voorlopig onhaalbaar.

Het CBS baseert zijn cijfers op een jaarlijkse enquête. Daarin geven mensen zelf hun lengte en gewicht op, waarna hun BMI wordt berekend. Bij een BMI vanaf 25 spreken onderzoekers van overgewicht, vanaf 30 is er sprake van obesitas. Benieuwd naar je eigen BMI? Via de site van het Voedingscentrum kun je makkelijk je BMI berekenen.