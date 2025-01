Psychologen: 'Leeftijdsgrens tabak en vapes moet naar 21 jaar'

De leeftijdsgrens voor tabaksproducten en vapes moet omhoog naar 21 jaar. Dat vinden verslavingspsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Die stap is noodzakelijk, zeggen ze, nu steeds meer jongeren en jongvolwassenen roken of naar een e-sigaret grijpen.

In de video hierboven zie je het verhaal van Sem, die al sinds zijn vijftiende vapet. Zijn vader waarschuwt andere ouders: "Wees niet naïef, het is echt aan de hand."

Ondanks eerdere maatregelen, zoals een smaakjesverbod, dampen jongeren er nog steeds op los. De psychologen noemen het zorgwekkend en wijzen erop dat steeds meer jongeren en jongvolwassenen roken of vapen. "Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat vapen, net als roken, een grote kans geeft op gezondheidsschade bij de gebruiker," stelt het NIP.

Daarom moet de leeftijdsgrens omhoog, gepaard met accijnsverhogingen, een intensieve overheidscampagne en het "vergaand beperken van verkooppunten."

'Je beschadigd je brein onherstelbaar'

Vapes bevatten meer giftige en verslavende nicotine dan een heel pakje sigaretten, legde kinderlongarts Noor Rikkers eerder al uit aan Hart van Nederland. En dat verstoort de ontwikkeling van het brein. "Daardoor raken kinderen ook heel makkelijk en langer verslaafd. En lopen dan ook meer risico op andere verslavingen, zoals drugs of alcohol."

Tel daarbij op dat sommige kinderen al in groep 8 beginnen met vapen. "Het brein van een kind is nog heel erg in ontwikkeling. Dat gaat van een heel impulsief en op prikkels reagerend brein naar een verstandig brein dat weloverwogen besluiten neemt en niet op prikkels ingaat. Dat proces wordt dan verstoord door nicotine."

Dit kan ervoor zorgen dat je je minder goed kunt concentreren, minder goed kunt leren en dat je minder goed tegen impulsen kunt. En dat is niet meer terug te draaien. "Je beschadigt je brein onherstelbaar. Dat gaat ook niet over wanneer je stopt."