Staatssecretaris aan ouders: 'Gooi vapes van je kinderen weg'

Staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd en Preventie) waarschuwt ouders dringend voor de gezondheidsrisico's van vapes bij kinderen. Hij reageert geschokt op berichten dat zeker veertien kinderen het afgelopen jaar in het ziekenhuis zijn beland met ernstige longklachten die volgens artsen veroorzaakt werden door elektronische sigaretten. "Ik krijg hier echt rillingen van", aldus Karremans.

De kinderen, veelal tussen de 14 en 17 jaar oud, liepen ernstige aandoeningen op zoals klaplongen en longbloedingen. Ook werd op scans longschade zichtbaar. Bij de jongste patiënt, een peuter van 2 jaar, liep het gelukkig goed af na het drinken van vloeistof uit een elektronische sigaret, maar volgens artsen had dit fataal kunnen aflopen als het kind meer had binnengekregen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Artsen slaan alarm

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) bevestigt de meldingen, die zijn gedaan bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Volgens artsen waren vapes in deze gevallen de enige duidelijke oorzaak na het uitsluiten van andere factoren.

Een van de meldingen betrof een 14-jarig meisje dat zelfs 's nachts opstond om te vapen. Een compleet beeld van het vapegebruik van de getroffen jongeren ontbreekt echter. Waarom sommige kinderen ernstiger ziek worden door vapen dan anderen, is volgens specialisten nog onduidelijk.

'Grijp in en gooi die dingen weg'

Ondanks een verbod op smaakjes in vapes, blijkt het toezicht tekort te schieten. Karremans benadrukt dat strengere handhaving nodig is om de toegang van minderjarigen tot deze schadelijke producten te beperken.

Hij doet daarnaast een dringende oproep aan ouders: "Grijp in en gooi die dingen weg. Ouders denken soms dat vapen onschuldig is, maar dat is een misvatting", aldus de staatssecretaris.

Hart van Nederland/ANP