Veertien kinderen opgenomen door vapes, jongste slachtoffer is peuter

Zeker veertien kinderen zijn afgelopen jaar in het ziekenhuis opgenomen met klachten die volgens artsen werden veroorzaakt door vapes. De meesten waren tussen de 14 en 17 jaar. Ze liepen na het roken van elektronische sigaretten onder meer klaplongen en een longbloeding op. Ook werd op scans longschade geconstateerd.

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) bevestigt berichtgeving van RTL Nieuws over de meldingen. Die zijn in het afgelopen jaar door artsen gedaan bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, die lid is van de FMS.

Jongste slachtoffer is peuter

Bij de veertien patiënten waren vapes de enige opvallende factor die artsen zagen, nadat ze andere oorzaken voor de klachten hadden uitgesloten.

De jongste patiënt waar een melding over is gedaan, is een 2-jarige peuter. Die kwam binnen op de spoedeisende hulp na het opdrinken van vloeistof voor een elektronische sigaret. Het liep goed af, maar als het kind meer had binnengekregen, had het volgens de arts tot een dodelijke vergiftiging kunnen leiden.

Onder de jonge patiënten was een meisje van 14 jaar dat de arts vertelde dat ze elke vijf minuten een vape gebruikte en er zelfs 's nachts voor wakker werd. Een compleet overzicht van het vapegebruik van de betrokken jongeren hebben de artsen niet. Ook is nog onduidelijk waarom het ene kind heel ziek wordt van vapen en het andere niet.

ANP