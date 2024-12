Nieuw onderzoek: één sigaret kost je maar liefst 20 minuten van je leven

Dat roken schadelijk is voor je gezondheid, wisten we al. Maar nu blijkt elke sigaret die je rookt je leven aanzienlijk te verkorten. Uit nieuw onderzoek blijkt dat iedere sigaret die je rookt gemiddeld 20 minuten van je leven kost. Voor mannen gaat het om 17 minuten per sigaret, en voor vrouwen zelfs om 22 minuten. Waarom het aantal minuten verschilt voor mannen en vrouwen is onduidelijk.

Stoppen met roken is al lastig, maar voor mensen met een licht verstandelijke beperking is het een nóg grotere uitdaging. In de video bovenaan zie je het verhaal van Anna, die dankzij een speciale methode van het blowen af is geholpen.

Dat is een flinke stijging ten opzichte van eerdere schattingen, die uitkwamen op 11 minuten per sigaret. De onderzoekers baseren hun nieuwe berekeningen op gegevens uit langdurige studies, waaronder de British Doctors Study en de Million Women Study. Bovendien verliezen rokers niet alleen levensjaren, maar ook gezonde jaren.

Gemiddeld heeft een 60-jarige roker de gezondheid van een niet-roker van 70.

Volgens de onderzoekers is het nooit te laat om te stoppen met roken. Zelfs een roker die dagelijks tien sigaretten rookt en op 1 januari stopt, kan tegen het einde van het jaar bijna 50 dagen aan leven 'terugkrijgen'.

In het onderzoek wordt benadrukt dat stoppen met roken op elke leeftijd gezondheidsvoordelen biedt. Hoe eerder je stopt, hoe meer gezonde jaren je terugwint.

Aantal rokers toegenomen

Momenteel rookt nog 19 procent van de Nederlanders. Lange tijd daalde dit percentage elk jaar, maar recent is deze daling gestopt. Daarnaast is roken onder jongeren juist weer toegenomen. Maar liefst 672.000 mensen hebben een ziekte die (mede) veroorzaakt wordt door roken. Denk daarbij aan aandoeningen zoals COPD, kanker en hart- en vaatziekten.