EU wil roken op terrassen en andere plekken buiten verbieden

Een peuk bij je biertje op het terras of terwijl je kinderen aan het spelen zijn in de speeltuin: dat kan over een tijdje misschien niet meer. De Europese ministers van Volksgezondheid zijn dinsdag in Brussel akkoord gegaan met een EU-voorstel om de blootstelling aan passief roken aan te pakken.

Er komen steeds meer maatregelen bij om roken te ontmoedigen, maar Carlo laat in de video hierboven zien hoe hij ervoor zorgt dat hij geen cent belasting betaalt.

Speeltuinen, terrassen of het strand

Passief roken betekent dat je niet zelf aan het roken bent, maar dat je iemand bij jou in de buurt bijvoorbeeld wel, waardoor je alsnog de schadelijke gezondheidseffecten kan ervaren. Het EU-voorstel raadt landen aan om buiten roken te verbieden bij bijvoorbeeld speeltuinen, terrassen of het strand. Ook vapes vallen hieronder.

Een meerderheid van het Europees Parlement stemde vorige week nog tegen het voorstel. Daarbij luidde de kritiek onder meer dat het voorstel geen onderscheid maakt tussen vapes en normale sigaretten, terwijl vapes rokers kunnen helpen met stoppen. Het voorstel is niet juridisch bindend. Dat betekent dat EU-landen dus niet verplicht zijn om roken op deze plekken te verbieden.

Hart van Nederland/ANP