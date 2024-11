100 dagen zonder alcohol en sigaretten, dan krijg je 1000 euro van je baas

In Werkendam doen 32 medewerkers van een reinigingsbedrijf van installaties vrijwillig mee aan een opvallende uitdaging: 100 dagen geen alcohol, sigaretten of drugs in ruil voor een bonus van 1000 euro. Vijf deelnemers zijn inmiddels afgevallen, maar tot de afloopdatum op 10 december kunnen de overgebleven 27 nog op elk moment onaangekondigd worden getest.

Volgens Abalco-CEO Paul van den Berg is het doel om bewustwording en vitaliteit te stimuleren. "Iedereen weet dat roken slecht voor je is. Ik zou heel graag zien dat meer medewerkers dit zouden inzien en dat je zo bewustwording creëert." Volgens hem gaan de medewerkers er positief mee om. "Je krijgt leuke gesprekken op de werkvloer. Zoals wat er gebeurt na 10 december: blijf je dan volhouden?"

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Deelnemers weten vooraf dat ze onaangekondigd getest kunnen worden. De proef is daarmee niet helemaal waterdicht, maar het testen gebeurt wel onverwachts. "Dat je dat communiceert, dat maakt al dat men het als iets serieus ziet,” aldus Van den Berg. Zelf doen hij en de andere directieleden ook mee aan de uitdaging. "Ik voel mij echt beter", zegt hij.

Betutteling?

Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat 73 procent van de Nederlanders wel zou meedoen aan zo'n uitdaging als je er uiteindelijk ook een mooi zakcentje aan overhoudt, waarbij 65 procent zeker weet het ook vol te houden.

Maar er is ook kritiek op het idee. Hoewel er iets meer voorstanders zijn, zegt 39 procent van de Nederlanders in principe tegenstander te zijn van zo'n uitdaging, of ze er nou aan mee zouden doen of niet. Tegenstanders beklagen zich vooral over de betutteling en de controledrang die van deze uitdaging zou uitgaan.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Steun je de boerendemonstranten, klimaatactivisten of geen van beide? Welke impact hebben besluiten van de politiek op jou? En wat moet volgens jou de toekomst zijn van Zwarte Piet? Deze en talloze andere vragen krijg je voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je ook aan voor het grootste dagelijkse nieuwspanel van Nederland en bepaal wat nieuws wordt!