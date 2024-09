Nieuw onderzoek: Ruim 670.000 Nederlanders ziek door gevolgen roken

In Nederland hebben maar liefst 672.000 mensen een ziekte die (mede) veroorzaakt wordt door roken. Denk daarbij aan aandoeningen zoals COPD, kanker en hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit berekeningen van gezondheidsinstituut RIVM, gedeeld door de organisatie Rookvrije Generatie, waarin de Hartstichting, KWF en het Longfonds samenwerken.

Het aantal zieken is vergelijkbaar met de hele bevolking van Rotterdam, meldt Rookvrije Generatie. In hun onderzoek zijn vijftien chronische ziekten meegenomen waarbij roken een rol speelt. Bij longkanker en strottenhoofdkanker is roken zelfs in acht van de tien gevallen de boosdoener. Ook voor COPD is roken verantwoordelijk voor 77 procent van de gevallen.

Het is inmiddels een gegeven: sigaretten en andere rookwaren worden bijna ieder jaar duurder:

2:10 Rokers weer de klos: sigaretten opnieuw duurder geworden

Uit de cijfers blijkt verder dat er meer mannen dan vrouwen ziek worden door roken: ongeveer 378.000 mannen en 294.000 vrouwen kampen met chronische ziektes veroorzaakt door tabak.

'Overheid moet roken ontmoedigen'

De Hartstichting, KWF en het Longfonds leggen de schuld voor deze ziektecijfers bij de tabaksindustrie, maar stellen dat de overheid ook een belangrijke taak heeft. "In een tijd waarin de zorg overbelast is en de kosten de pan uit rijzen, moet de overheid roken en vapen ontmoedigen", zegt Károly Illy, directeur van het Longfonds. Hij steunt dan ook het voorstel van D66 en CDA om sport goedkoper te maken door de btw op sport te verlagen en tegelijkertijd de prijzen van tabaks- en nicotineproducten te verhogen.

Daarnaast waarschuwt Illy dat de e-sigaret (vape) ook een gevaar vormt: "Het is een opstapje naar het gewone roken, vooral voor jongeren die verslaafd raken aan nicotine."

ANP