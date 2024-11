Bussen vol Nederlanders naar Luxemburg voor goedkopere tabak

Reizen naar Luxemburg om er goedkoop sigaretten in te slaan. Het gebeurt steeds vaker en er worden zelfs busreizen voor georganiseerd. Uit onderzoek van de Nationale Smokkel Monitor blijkt dat alleen al in het tweede kwartaal van dit jaar 35 procent van de sigarettenpakjes niet legaal in ons land zijn verkregen. De meesten kwamen uit andere landen.

Karin is een van de reizigers die zaterdagochtend met zo'n busreis naar Luxemburg vertrok. "Het is mijn eerste keer. Ik ga mee voor de sigaretten en de boodschappen. Het is in Luxemburg veel goedkoper dan hier. Het scheelt behoorlijk. Daar kost een pakje 6 euro en in Nederland 12 euro", vertelt ze aan Hart van Nederland. En het blijft niet bij één pakje: "Ik ben hier met de auto gekomen, dus ik kan acht à twaalf sloffen meenemen."

'Overheid maakt misbruik van mijn verslaving'

Ook Marion neemt deel aan de busreis. Ze gaat samen met haar zusje. Volgens Marion is het niet meer te betalen in Nederland en maakt de overheid misbruik van haar verslaving: "Ik kan niet stoppen, want ik ben een psychiatrisch patiënt. Als ik niks heb om te roken dan raak ik in de stress. Hier is het niet meer te betalen. We gaan zo direct in Luxemburg shag halen. Dan heb ik voor een hele tijd genoeg. Als het zo goedkoop is in Luxemburg, dan gaan we vaker. Ik vind een sigaretje superlekker en zeker als het wat goedkoper is."

Een andere reiziger, die anoniem wil blijven, is ook niet te spreken over de stijgende prijzen in Nederland. "Ik betaal mij hier blauw aan sigaretten", zegt ze. "Als zelfs Caroline van der Plas haar sigaretten uit Tsjechië haalt, dan moet je je als kabinet afvragen waar je mee bezig bent."

Lees ook: Carlo kweekt zijn eigen tabak en betaalt daarmee geen cent belasting

Bang voor boycot

Ook reist Lorraine mee met de bus. Zij doet dit al voor de tweede keer: "De vorige keer was het gezellig. Bovendien hebben ze lekkere vlaaien en gebakjes in Luxemburg. Ook is het fijn dat sigaretten daar goedkoper zijn. Al heb ik het gevoel dat de overheid het kopen van sigaretten in het buitenland straks gaat boycotten. Ze gaan altijd wel wat doen om dwars te zitten. Maar zolang dit kan, maken wij er fijn gebruik van. En anders hebben wij wel wat anders."

Zij heeft dus ook kritiek op de manier waarop de overheid nu omgaat met rokers: "We zijn geen kleuters. Ik snap dat ze mensen willen ontmoedigen om te roken, maar dit is niet de manier. Ik ben veertig jaar en ik rook al sinds mijn twaalfde. Als ik wil stoppen dan is dat uit eigen initiatief. Al blijf ik gewoon roken."