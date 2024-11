Johan rookte 35 jaar lang en kreeg longkanker: 'Je wordt gelijk veroordeeld'

Elk jaar krijgen zo'n 14.000 Nederlanders te horen dat ze longkanker hebben, de dodelijkste vorm van kanker. Veel patiënten krijgen na de diagnose te maken met veroordelende reacties, alsof het hun eigen schuld is. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 70 procent van de longkankerpatiënten merkt dat mensen anders naar hen kijken dan naar andere kankerpatiënten. Longkanker Nederland vindt dat dit moet veranderen en roept op tot meer begrip en steun.

Vrijdag start daarom de campagne 'Longkanker? Ja, dat was te verwachten', met als doel het gesprek over longkanker op gang te brengen, vooroordelen tegen te gaan en bewustwording te creëren. Uit cijfers blijkt dat 20 procent van de patiënten zelfs niet naar de huisarts durft te gaan met klachten, uit angst voor veroordelende reacties of het risico geweigerd te worden voor behandeling.

Ex-roker

De 59-jarige Johan Portanger uit Almere zet zich in voor de campagne. Hij rookte 35 jaar, maar is nu tien jaar gestopt. Toch kreeg hij in 2020 de diagnose longkanker. "Het begon met een niersteentje. Wat volgde waren diagnoses voor blaaskanker en prostaatkanker. Per toeval werd ook longkanker ontdekt", zegt hij tegen Hart van Nederland.

"Meteen kwam de reactie: 'Ja, maar je hebt gerookt. Natuurlijk krijg je dan longkanker.' Van dat stigma willen we af", vertelt Johan. "Het voelt als een soort van beschuldiging. Ik ben op tijd gestopt, maar na jaren krijg je een toetje. Het is gewoon vette pech, maar je wordt gelijk veroordeeld."

Lees ook: Plan kan tienduizenden kankerdiagnoses voorkomen

Johan is inmiddels geopereerd aan blaaskanker en prostaatkanker en heeft voor zijn longen vijf bestralingen gehad. Momenteel volgt hij nog regelmatige controles.

Stigma

Johan vindt het belangrijk dat er beter gecommuniceerd wordt. "Vraag gewoon eens hoe het met me gaat. Veel mensen durven dat niet", zegt hij. Ook pleit hij voor bevolkingsonderzoek om longkanker eerder op te sporen. "Dankzij goede zorg en regelmatige controles kan ik goed leven met mijn kanker. Mensen moeten echt beseffen dat er meer mogelijk is dan alleen dat stigma."