Carlo kweekt zijn eigen tabak en betaalt daarmee geen cent belasting

Voor wie er nog rookt in ons land: overweeg eens zelf een bloempot met een tabaksplant! De Brabantse Carlo doet het namelijk al een poosje en dit jaar, met de opnieuw gestegen accijnzen en een goed groeiseizoen, lacht hij in zijn vuistje.

Carlo kan heel de winter lang voor een belachelijk laag prijsje zijn shag opsteken. En er gaat geen cent naar de belastingdienst. Als we Carlo mogen geloven, is het ook nog eens gezonder. "Je weet namelijk precies wat je teelt," zegt de goedlachse inwoner van Heesch. Zijn planten zijn bijna allemaal klaar voor dit jaar, er staat er nog één die bruikbaar is. "Maar het was een heel goed jaar, dus ik kan weer even vooruit."

Bekijk het hele verhaal van Carlo en zijn zelfgekweekte shag in de video bovenaan.

Geen euro

En dan dus dat financiële aspect. Sommige landgenoten gaan zelfs de grens over om daar goedkoper hun sigaretten te halen. Maar dat hoeft Carlo dus niet meer te doen, dankzij zijn voorraad. "Je mag tot 100 m² vrij verbouwen," weet de kweker. "Er hoeft dus geen euro naar de belastingdienst, zolang je het maar niet verkoopt."