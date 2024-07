Buurtsupers verwachten flink minder inkomsten door nieuw antirookbeleid

Roken was al een dure hobby vanwege de verhoogde prijzen, maar ook het kopen van tabak wordt vanaf komende maandag 1 juli lastiger gemaakt. Vanaf dan is het verboden om tabak en e-sigaretten te verkopen in supermarkten en alle horeca-inrichtingen. Iets waar eigenaren van buurtsupers voor vrezen: "Ik verwacht in totaal zo'n 20 procent minder omzet."

De nieuwste regel in het antirookbeleid van de overheid moet ervoor gaan zorgen dat het aantal verkooppunten van onder andere sigaretten, sigaren en shag drastisch worden verminderd. Vanaf 1 juli 2024 wordt het verboden om tabak en e-sigaretten te verkopen in supermarkten en in alle horeca.

Volgens demissionair staatssecretaris Van Ooijen gaat het aantal verkooppunten van tabak van zo'n 10.000 naar ongeveer 4.400 verkooppunten. "En dat is heel goed nieuws als je bedenkt dat roken in Nederland nog steeds leidt tot zo’n 19.000 doden en heel veel ziekte en persoonlijk leed. Elk jaar weer", vertelde hij eerder.

Goed voor de gezondheid en misschien een stok achter de deur om minder of te stoppen met roken, maar buurtsupers verwachten flink minder inkomsten door het nieuwe beleid. Hierdoor is het voortbestaan van de supermarkten in dorpen steeds meer onzeker.

Bijna illegaal op Schiermonnikoog

Ook de enige supermarkt op Schiermonnikoog moet door het nieuwe beleid verplicht stoppen met de verkoop van tabak. Een van de uitbaters van de buurtsuper, Remmelt Mulder, opent nu speciaal een tabakswinkel op het eiland om de aan de wet te voldoen. In tabakswinkels mag nog wel rookwaar worden verkocht.

De kleine tabakswinkel is nu nog leeg, maar als de winkel maandag de deuren opent, zullen de schappen gevuld zijn met rookwaar: "De behoefte om te blijven roken blijft bestaan, daar gaat deze maatregel niets in veranderen. En waar er een behoefte is, moet er ook een voorziening zijn", zegt Mulder. "Mensen op het eiland 'cold turkey' te laten stoppen is natuurlijk geen optie. Rokers zijn altijd wel goed voorbereid, die krijgen wel wat ze moeten krijgen."

'Honderden buurtsupers zullen deuren moeten sluiten'

Henk Hoeve is eigenaar van een buurtsuper in het Drentse Gasselternijveen, een klein dorpje met nog geen 2.000 inwoners. Volgens Hoeve komen honderden dorpswinkels in de problemen nu ze na dit weekend geen tabak meer mogen verkopen. Toen de plannen uit het preventieakkoord bekend werden, schreef hij een brief naar toenmalig staatssecretaris Blokhuis om te vragen om een uitzonderingspositie voor buurtsupers. "Daar is helaas nooit iets mee gedaan en dat terwijl Blokhuis wel die aanbevelingen heeft gedaan. In de Kamer hebben ze daar overheen gelezen denk ik", legt Hoeve uit.

Het is volgens Hoeve niet alleen de buurtsupers die zullen verdwijnen. "Veel mensen die hier komen voor sigaretten halen dan ook gelijk hun andere boodschappen. Ze gaan dan ook nog even langs de bakker en de slager hiernaast. Maar die kunnen de deuren binnenkort dan ook gaan sluiten", vertelt hij verder.

Rookvrije generatie in 2040

Inmiddels betaal je voor een gemiddeld pakje sigaretten in Nederland 11,10 euro. De komende jaren worden de laatste paar maatregelen uitgerold om in 2040 tot een rookvrije generatie te komen.

In 2030 komt er een einde aan tabaksverkoop bij benzinepompen. Sigaretten mogen dan alleen nog maar in speciaalzaken en zogenaamde gemakswinkels worden verkocht. Vanaf 2032 mogen alleen tabaksspeciaalzaken nog tabak verkopen.