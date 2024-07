Dit verandert allemaal vanaf 1 juli (voor je portemonnee)

Komende maandag 1 juli gaan er zoals ieder jaar een hoop nieuwe wetten, maatregelen en tarieven in. Hart van Nederland heeft de belangrijkste veranderingen voor jou op een rij gezet.

Hoger minimumloon

Het bruto minimumuurloon gaat vanaf maandag met bijna 3,1 procent omhoog, van 13,27 euro naar 13,68 euro per uur. Werkenden die het minimumloon verdienen, gaan er daardoor maandelijks een paar tientjes op vooruit. Wie het minimumloon verdient en 40 uur per week werkt, gaat er volgens dienstverlener Visma Raet het meest op vooruit. Zij ontvangen straks 43,32 euro netto extra.

Uitkeringen gaan omhoog

Vanaf maandag wijzigen de bedragen van elf verschillende uitkeringen. Het gaat onder andere om de WW, WAO, IOAW en de IOAZ. De WW- en WAO-uitkeringen stijgen mee met het minimumloon met 3,1 procent. Ook de IOAW en IOAZ-uitkeringen stijgen. Zo gaat het bedrag voor alleenstaanden van 1.409,74 euro naar 1.509,42 euro.

Gepensioneerden kunnen vanaf 1 juli extra genieten van hun oude dag. Het maximumbedrag van de AOW stijgt mee van 1.453,15 euro naar 1.564,25 euro per maand voor alleenstaanden die na 1 februari 1994 met pensioen zijn gegaan.

Brieven posten wordt duurder

Een leuke verjaardagskaart sturen of iemand met een lieve brief laten weten dat je aan ze denkt? Dat gaat je vanaf 1 juli meer kosten. De prijs van een postzegel gaat met 5 cent omhoog, dus kosten ze vanaf maandag 1,14 euro.

Ook het versturen van brieven naar het buitenland wordt duurder. Daarvoor geldt straks een basistarief van 1,80 euro. Dat is een stijging van 5 cent. Daarnaast gaat de prijs voor het sturen van een aangetekende brief met 1 euro omhoog.

Variabele energietarieven veranderen

Heb je een variabel energiecontract afgesloten? Let dan goed op, want leveranciers kunnen hun tarieven op 1 januari en op 1 juli wijzigen. Houd daarom goed de huidige tarieven van jouw energieleverancier in de gaten.

Internet- en tv-abonnementen worden duurder

De grote tv- en internetproviders van het land verhogen per 1 juli de prijzen voor met name internetabonnementen. Klanten van KPN en Ziggo moeten vanaf volgende maand een paar euro meer betalen. De reden? De jaarlijkse inflatiecorrectie.

Voor KPN betekent dat een stijging van maximaal 2,50 euro. Dat betekent dat klanten met een internetpakket 1 euro meer moeten betalen en voor een tv- en internetpakket betaal je straks 1,50 euro meer. Meer daarover lees je hier.

Alle supermarkten stoppen met de verkoop van tabak

Rokers moeten vanaf maandag ergens anders aan hun sigaretten of shag komen, want dan mogen supermarkten geen tabak meer verkopen. Benzinestations hebben tot 2030 de tijd om afscheid te nemen van de tabaksverkoop.

Wettelijke vakantiedagen 2023 vervallen

Heb je in 2023 vakantiedagen opgebouwd? Let op: als je deze niet voor 1 juli hebt opgenomen, zullen deze vervallen. Wettelijke vakantiedagen vervallen altijd een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd.

Zorgpremies voor wanbetalers gaat omlaag

Mensen met een betalingsachterstand van zes maanden of langer en aangemeld zijn bij het CAK gaan minder betalen voor hun zorgpremie. Vanaf maandag daalt het maandelijkse premiebedrag van 175,20 naar 160,60 euro.

Dubbele kinderbijslag voor ouders van kinderen die veel zorg nodig hebben

Ouders van kinderen met een indicatie voor Wet langdurige zorg (Wlz), zullen vanaf 1 juli een verdubbeld bedrag aan kinderbijslag ontvangen. Deze ouders kunnen ook met een terugwerkende kracht van zes maanden kinderbijslag aanvragen.

Vast huurcontract wordt de norm: tijdelijke huurcontracten kunnen niet zomaar meer

Vanaf 1 juli 2024 gaat de Wet vaste huurcontracten van kracht. Dit betekent dat een nieuwe huurder vanaf dat moment gelijk een huurcontract voor onbepaalde tijd krijgt. Verhuurders mogen huurders dus geen tijdelijke huurcontracten meer aanbieden.

Heb je een tijdelijk huurcontract die voor 1 juli is afgesloten? Dan loopt dit contract tot de einddatum. Als je contract verlengd wordt, zal dit een contract zijn voor onbepaalde tijd. Specifieke groepen zoals studenten en mensen uit aantoonbare sociale noodsituaties kunnen een huurcontract krijgen voor maximaal twee jaar.