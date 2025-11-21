Hoogte van zorgpremie in twintig jaar tijd met 80 procent gestegen

Dat de zorgpremie de afgelopen jaren is gestegen zal niemand zijn ontgaan. Uit een analyse van vergelijkingswebsite Overstappen.nl is gebleken dat er zelfs een stijging van 80 procent heeft plaatsgevonden in de hoogte van de premie sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006. Destijds betaalde de Nederlander gemiddeld nog 1.060 euro per jaar voor een basisverzekering. In 2026 komt de gemiddelde zorgpremie uit op 1.906 euro.

Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde maandelijkse schade in 2006 uitkwam op zo'n 88,33 euro voor een basisverzekering. Een aanzienlijk verschil met de 158,83 euro die Nederlanders in 2026 gemiddeld zullen gaan betalen, een stijging van 70,50 euro per maand.

Het komende jaar lopen de gemiddelde maandpremies uiteen. "Sommige premies dalen, andere blijven gelijk en een aantal stijgen. De gemiddelde maandpremie stijgt slechts van 158,04 euro in 2025 naar 158,80 euro in 2026, een verschil van nog geen euro", zegt schadeverzekeringsexpert Jeremy Broekman. "Maar dat lage verschil is volledig te danken aan een eenmalige meevaller uit het Zorgverzekeringsfonds. Zonder die extra bijdrage zou de gemiddelde premie hoger zijn uitgekomen. Voor 2027 verwachten we dan ook weer een duidelijke stijging.”

Wat vindt Nederland van die constante zorgpremiestijging?

0:38 Zorgpremie niet omhoog, wat vindt Nederland daarvan?

Vergrijzing leidt tot dunner draagvlak

Er zijn verschillende factoren die meespelen in die forse stijging. Duurder personeel, inflatie, een groter beroep op de zorg en nieuwe behandelmethoden dragen allemaal bij aan de hogere kosten in de zorgsector. Ook vergrijzing speelt een grote rol: in 2040 is een kwart van de Nederlanders 65-plusser, een groep die meer en intensievere zorg nodig heeft dan jonge Nederlanders.

De zorguitgaven stijgen hierdoor sneller, terwijl het draagvlak steeds verder uitdunt. Daardoor kan werkend Nederland de kosten amper nog bijbenen. Premie- en belastingbetalers komen zonder een nieuwe aanpak van het zorgstelsel dus steeds verder in het nauw.

Eigen risico compenseert niet voldoende

Toenemende zorgkosten werden in het verleden niet volledig doorgevoerd in de premie. Daarom koos de overheid voor een fikse verhoging van het eigen risico. “Door het eigen risico te verhogen, konden zorgverzekeraars de maandpremie tijdelijk laag houden", zegt Broekman.

Het eigen risico steeg zodoende van 150 euro in 2008 naar 385 euro in 2016. Maar ook dit is geen blijvende oplossing, volgens Broekman. "Het eigen risico kan niet onbeperkt stijgen, terwijl de zorgkosten wel blijven toenemen.”