Premies grote zorgverzekeraars blijven ongeveer gelijk, volgend jaar flink duurder?

Zorg

Vandaag, 06:21

De zorgpremies van de grote verzekeraars stijgen in 2026 niet of nauwelijks. Dat blijkt uit de premies voor het basispakket die zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt.

De premies van Menzis (156,25 euro) en CZ (159,99 euro) blijven volgend jaar gelijk aan die van 2025. Verzekerden bij Menzis die weinig geld hebben, hoeven daarnaast komend jaar hun eigen risico niet meer te betalen als zij zorg nodig hebben. Kwetsbare mensen in de regio's Groningen, Twente, Achterhoek en Arnhem - waar Menzis de grootste zorgverzekeraar is - kunnen een aanvullende polis krijgen waarmee ze kosten binnen het eigen risico vergoed krijgen.

De zorgpremie van de twee goedkoopste polissen van VGZ gaat volgend jaar zelfs omlaag. Verzekerden betalen daar dit jaar 151,90 euro per maand voor VGZ Basiskeuze, volgend jaar wordt dat 149,90 euro. Voor het iets uitgebreidere pakket gaat de prijs zelfs met ruim 3 euro omlaag. Het is voor het eerst sinds 2020 dat de premie bij de verzekeraar lager uitvalt.

De premie van a.s.r. stijgt volgend jaar van 147,50 euro met ruim 2 euro tot 149,80 euro.

Het onderzoeken van de premieverschillen is belangrijk, want voor veel mensen is de premie een flink struikelblok:

Volgend jaar flink duurder?

Veel zorgverzekeraars hebben dit jaar hun eigen reserves ingezet om de premie van volgend jaar laag te houden. Bij VGZ gaat het om 120 miljoen euro, bij CZ om 57 miljoen en bij Menzis om 60 miljoen euro.

Menzis waarschuwt wel alvast voor de keerzijde die dit kan hebben voor de premie van 2027. Die zal mogelijk door het laag houden van de prijzen komend jaar "stevig stijgen", aldus de verzekeraar.

Alle zorgverzekeraars hadden tot woensdag tot middernacht de tijd om de premie voor het basispakket bekend te maken. Over een week moeten ook de premies voor aanvullende verzekeringen bekend zijn.

Eind september maakte DWS als eerste zorgverzekeraar de prijs van het basispakket bekend. Ook bij die verzekeraar blijft de premie gelijk.

Door ANP

