Meerderheid is tegen afschaffing eigen risico voor alleen minima

Zorgverzekeraar Menzis wil met een proef het verplicht eigen risico voor minima in een aantal gemeenten afschaffen. Toch ziet de meerderheid van de Nederlanders dat niet zitten. Uit onderzoek onder 2.338 leden van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 53 procent het om uiteenlopende redenen oneens is met het plan, 43 procent vindt het wel een goed idee.

Menzis wil vanaf 2026 in enkele gemeenten, waaronder plaatsen in Groningen, Twente, de Achterhoek en Arnhem, het eigen risico voor mensen met een laag inkomen volledig vergoeden. Deelnemende gemeenten bepalen zelf wie in aanmerking komt, op basis van hun minimaregelingen. De kosten worden niet doorberekend in de premie, maar achteraf vergoed via het landelijke Zorgverzekeringsfonds. Het is een proef die later mogelijk landelijk wordt uitgebreid.

'Eigen risico voor iedereen afschaffen'

Een kleine meerderheid van de panelleden vindt dat geen goed idee. Van de Nederlanders die tegen het plan zijn, zegt 15 procent dat ze vinden dat het eigen risico voor iedereen moet blijven bestaan. Een grotere groep van 38 procent is juist tegen omdat ze het eigen risico liever helemaal afgeschaft zien, en niet alleen voor minima.

Als het eigen risico voor iedereen zou worden afgeschaft, zou dat volgens experts leiden tot een hogere zorgpremie voor iedereen, omdat de kosten doorberekend zouden worden. Bij het plan van Menzis gaat het om een veel kleinere groep, waardoor de impact meer beperkt blijft. Ook komt het zo meer terecht bij mensen die al weinig geld hebben, is het idee.

Critici van het Menzis-plan laten aan Hart van Nederland weten dat hiermee het systeem voor wie wel en niet recht heeft ingewikkelder zou kunnen worden. Ook zou het bij afschaffen van het eigen risico aantrekkelijker worden om bij kleine problemen al van zorg gebruik te maken, en wordt gevreesd dat mensen expres minder gaan verdienen om in aanmerking te komen voor de regeling van Menzis.