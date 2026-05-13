Dure boodschappen raken Renee in de bijstand: zo probeert ze rond te komen

De aanhoudende onrust in het Midden-Oosten zorgt al maanden voor stijgende prijzen van energie, benzine en boodschappen. Voor Renee van der Elburg uit Ridderkerk wordt het steeds moeilijker om alle eindjes aan elkaar te knopen. Ze moet rondkomen van een uitkering en boodschappen doen is iedere keer een opgave.

Renee houdt steeds minder over. "Ik moet altijd opletten en kijken wat in de aanbieding is. Daar baseer ik mijn keuzes op", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Wc-papier is niet meer te betalen, een stuk kaas kost een vermogen. Je moet gaan tellen en karig nuttigen."

De levensmiddelenfabrikanten verwachten dat de kosten alleen nog maar oplopen en roepen de overheid op tot gerichte maatregelen om het betaalbaar te houden. "Als het nog duurder wordt, komt er nog meer armoede. Maar je moet wat eten, dus moet je nog meer op andere dingen bezuinigen. Maar voor ons als minima zit er niet heel veel rek meer in", zegt Renee.

Verademing

Het uitstellen van nationale heffingen die de prijsdruk op de boodschappen verder vergroten, zou volgens Renee al helpen. "Dat zou een verademing zijn voor mensen die het minder hebben. Maar ook de supermarkten mogen wat minder doorberekenen en wat minder winsten uitkeren naar hun CEO's en aandeelhouders."

In bovenstaande video laat Renee zien welke keuzes ze maakt om haar boodschappen te kunnen blijven doen.