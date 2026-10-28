Feyenoord krijgt boete en voorwaardelijke straf na vuurwerkgeweld tegen Cambuur

De KNVB heeft Feyenoord een boete van 7500 euro en een voorwaardelijke straf van een uitwedstrijd zonder publiek opgelegd. De straf volgt op het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. Daarbij raakten zeven supporters van Cambuur gewond.

Tijdens de Eredivisiewedstrijd werd vanuit het uitvak vuurwerk afgestoken in de richting van de thuisvakken. Feyenoord besloot na het incident zelf al om geen supporters mee te nemen naar de twee daaropvolgende uitwedstrijden.

De voorwaardelijke straf van de KNVB geldt voor twee jaar en is van toepassing op wedstrijden in de competitie, de KNVB-beker en de play-offs.

Strengere regels voor vuurwerk

Het incident bij Cambuur was, samen met een voorval tijdens een thuiswedstrijd van FC Utrecht, aanleiding voor strengere vuurwerkregels. De KNVB besloot in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid dat wedstrijden voortaan direct worden gestaakt wanneer vuurwerk richting het veld of een ander supportersvak wordt gegooid of geschoten.

De nieuwe richtlijn geldt sinds september, maar hoefde tot nu toe nog niet te worden toegepast.