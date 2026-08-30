Slachtoffer vuurwerkgeweld Feyenoord-fans heeft blijvende gehoorschade

Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van fans van Feyenoord in het uitduel van vorige week met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. "Een man van 41 heeft nu het gehoor van een 70-jarige en hij is er erg emotioneel onder", vertelde algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur vlak voor het thuisduel met FC Twente.

"Zaterdag hadden we een bijeenkomst met de zeven slachtoffers. Hun verwondingen variëren van wat lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Dat is echt heel ernstig", zei Bergsma. "De vraag is hoe je dergelijke incidenten in de toekomst kan voorkomen. Honderd procent garantie kan niemand beloven, dus wij ook niet. Wij zullen ervoor zorgen dat de veiligheid gemaximaliseerd wordt. We hebben geleerd van hetgeen er is gebeurd. Op basis daarvan nemen we extra maatregelen." Vader Ernst-Jan zat samen met zijn zoontje in het stadion toen het misging. In de bovenstaande video beschrijft hij hoe het eraan toeging.

Geen Twente-fans welkom, Feyenoord onderzoekt stadionverboden

Uit voorzorg en lopende het onderzoek besloot de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe te laten. "Ik begrijp volkomen dat de Twente-supporters teleurgesteld en boos zijn", zei Bergsma. "Ze hebben hier niks mee te maken en het was niet hun schuld, maar dit was helaas niet te voorkomen."

Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod naar aanleiding van het vuurwerkgeweld in Leeuwarden. SC Cambuur heeft aangifte gedaan.