Tientallen Feyenoord-fans in beeld na vuurwerkgeweld

Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod vanwege het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur afgelopen zondag. Dat heeft de club vrijdag bekendgemaakt.

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Vader Ernst-Jan zat samen met zijn zoontje in het stadion toen het misging. In de bovenstaande video beschrijft hij hoe het eraan toeging:

Het proces om de gezichten op de beelden te matchen met de pasfoto's van de uitkaarthouders is volgens Feyenoord nog in volle gang. Voor de bewuste personen geldt dat hun uitkaart wordt ingenomen, ze een lokaal stadionverbod krijgen en bij de KNVB worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod.

Niet alleen afstekers krijgen stadionverbod

Onder degenen die zullen worden geweerd, zitten niet alleen personen van wie is vastgesteld dat zij daadwerkelijk vuurwerk of fakkels hebben afgestoken. Het gaat ook om mensen van wie op de bestudeerde camerabeelden duidelijk zichtbaar is dat zij medeplichtig zijn. Bijvoorbeeld door te coördineren of een van de grote vlaggen langdurig omhoog te houden, met als doel om de daders onzichtbaar tot hun acties te laten overgaan.

Verder zitten er mensen tussen van wie is komen vast te staan dat zij rond de actie met bivakmutsen rondliepen in het Feyenoord-vak. Het op tribunes dragen van gezichtsbedekkende kleding is verboden, onder meer op basis van de geldende KNVB-standaardvoorwaarden.

Er vielen zeven gewonden bij het geweld in het stadion. SC Cambuur heeft aangifte gedaan. De politie liet eerder vrijdag weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht. Feyenoord liet eerder al weten vanwege de ongeregeldheden geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels met NEC en PEC Zwolle.