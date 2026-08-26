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Van Weel wil betere controles bij stadions na vuurwerkgeweld door Feyenoord-hooligans

Beleid

Vandaag, 10:37

Justitieminister David van Weel stelt dat de toegangscontrole bij stadions verbeterd moet worden. "Dat dit soort hoeveelheden vuurwerk naar binnen gesmokkeld worden, dat kan natuurlijk niet", zegt de minister naar aanleiding van het vuurwerk dat Feyenoord-hooligans gooiden tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur van afgelopen weekend. Zeven mensen raakten hierbij gewond.

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"Dan doe je iets niet goed in die toegangscontrole", zei de VVD-minister over de voetbalclubs, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen het stadion. "Daar zal ik ze op aanspreken."

Overleg

Volgens Van Weel zijn hooligans heel creatief geworden in de manier waarop ze het vuurwerk naar binnen krijgen: "Ze weten precies waarop gecontroleerd wordt. Maar daar moet je je dus als controle op aanpassen."

De minister zal op 9 september overleggen met onder andere de KNVB, gemeenten en de politie. "Daar zal dit heel prominent op tafel liggen." Hij hoopt te horen waar het aan ligt. "Is het capaciteitsgebrek? Is het te grote creativiteit? Ik weet het allemaal niet, maar er moet wat aan te doen zijn."

Burgemeester Bruls dreigt met uitsluiting Feyenoordfans

Dinsdagavond kondigde de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls aan dat Feyenoord-supporters niet welkom zijn bij de komende wedstrijd tegen NEC als er geen verdachten van het vuurwerkincident worden opgepakt. "Dat kan ik heel goed volgen", reageerde Van Weel.

Door ANP

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