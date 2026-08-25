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Twente-supporters niet welkom bij Cambuur na vuurwerkgeweld Feyenoordfans

Crime

Vandaag, 13:58

Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De maatregel volgt op het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in Leeuwarden van afgelopen zondag. Daarbij raakten zeven mensen gewond.

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SC Cambuur en de lokale driehoek willen eerst meer tijd voor "een grondige evaluatie van de gebeurtenissen en de eventueel te nemen aanvullende veiligheidsmaatregelen", meldt de Friese club via X. Cambuur zegt het besluit te respecteren en te steunen vanwege de ernst van de gebeurtenissen. "Dit doen we uit respect voor de slachtoffers en de veiligheid van al onze supporters in het stadion", aldus Cambuur.

Vader Ernst-Jan zat samen met zijn zoontje in het stadion toen het misging. In de bovenstaande video beschrijft hij hoe het eraan toeging:

FC Twente 'zeer teleurgesteld'

FC Twente noemt het besluit "zeer teleurstellend" voor de club en supporters uit Enschede. De club heeft naar eigen zeggen met de lokale autoriteiten gesproken om te kijken of de fans toch welkom konden zijn.

"Daar is helaas geen gehoor aan gegeven. Ondanks dat wij er part noch deel aan hebben, moeten wij ons neerleggen bij het besluit", zegt directeur Dominique Scholten op de website van FC Twente.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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