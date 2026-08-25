Meer controle op vuurwerk in stadions nodig, maar harde kern Feyenoord spot met kritiek

Het vuurwerk dat tijdens de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord afgelopen zondag werd afgestoken, brengt veel discussie op gang. Auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert in zijn rapport ook dat er veel beter gecontroleerd moet worden om het afsteken van vuurwerk tegen te gaan. De harde kern van Feyenoord, Rotterdam Radicals, bagatelliseert de roep om nieuwe maatregelen.

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"Het afsteken van vuurwerk is verboden" prijkte nog op een scherm naast het uitvak van het Cambuurstadion in Leeuwarden, vlak nadat het zondag misging. Die regel is er al jaren, sinds 2018 zelfs, net als een plan van aanpak. Maar daar komt weinig van terecht, zegt het Auditteam. De betrokken partijen spreken elkaar onvoldoende aan, dus betere regie is nodig.

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Waar het nu vaak stokt, is dat daders moeilijk gepakt kunnen worden. Dit komt doordat zij veel gezichtsbedekkende kleding dragen of achter een groot spandoek verstopt zitten. Slimme camera's, handscanners en scanpoorten zouden daarbij moeten helpen. Ook moet er volgens het Auditteam beter gecontroleerd worden door het stadionpersoneel en in stadionruimtes.

'Ga je niet dood van'

De harde kern van de Rotterdamse club, Rotterdam Radicals, heeft dinsdag een statement naar buiten gebracht over de gebeurtenissen. Zij wijzen vooral naar 'het kleine clubje' dat 'elke mogelijkheid aangrijpt om te janken over incidentjes bij het voetbal zodat er weer strengere maatregelen genomen kunnen worden'.

Dat er gewonden zijn gevallen ook buiten het uitvak, vindt de groep wel meevallen. "De wind waait wat rook van de fakkels van het uitvak het thuisvak in. Kan gebeuren. Een verdwaalde thunderking belandt via het dak per ongeluk op hetzelfde thuisvak. Kan ook gebeuren. Ga je niet dood van hoor."

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De club Feyenoord heeft nog niet gereageerd op deze uitlatingen. Op Instagram schreef de club eerder dat coach Giovanni van Bronckhorst excuses het aangeboden aan de Friese club en supporters.