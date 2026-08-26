Feyenoordfans mogelijk niet welkom bij uitwedstrijd NEC na vuurwerkincident

Feyenoord-supporters zijn mogelijk niet welkom bij de uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 5 september. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen wil de Rotterdamse fans weren als begin volgende week nog geen verdachten zijn aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur. Dat zei hij dinsdagavond in WNL-talkshow Goedenavond Nederland.

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"Als begin volgende week niet helder is of er daders worden opgepakt, dan moeten Feyenoord-fans thuis voor de buis gaan zitten", zegt Bruls. Hij vindt het moeilijk uit te leggen als de betrokken supporters kort na het incident alweer een wedstrijd kunnen bezoeken. "Hoe leg je dat uit aan een 9-jarige? Dat je zoiets kunt doen en dan gewoon door kan gaan?"

In de bovenstaande video vertelt vader Ernst-Jan dat hij zijn 6-jarige zoontje moest beschermen tegen vuurwerk dat tijdens de wedstrijd werd afgestoken door aanhangers van Feyenoord.

Zeven gewonden door vuurwerk

Tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van afgelopen zondag gooiden Feyenoord-fans vuurwerk naar supporters van de club uit Leeuwarden. Daarbij raakten zeven mensen gewond. De politie meldde dinsdag dat nog niemand is aangehouden en probeert met behulp van beelden de identiteit van de daders te achterhalen.

Bruls ziet het liefst dat de verantwoordelijken worden opgepakt. Lukt dat niet, dan vindt hij dat er breder moet worden ingegrepen. "Maar als dat niet lukt, dan moet je ook durven zeggen dat ze de volgende keren niet welkom zijn."

Minister wil strengere controles

Minister van Justitie David van Weel, die ook te gast was in het tv-programma, wil dat supporters bij binnenkomst veel beter worden gecontroleerd. "Het is gewoon een half oorlogsarsenaal dat hier wordt afgestoken", zei hij over de hoeveelheid vuurwerk.

Volgens Van Weel blijkt uit een rapport dat hij maandag ontving dat er sinds 2018 amper verbetering is geweest in de aanpak van vuurwerk bij voetbalwedstrijden. Over twee weken praat hij opnieuw met de KNVB. "Ik hoop dat we dan met creatieve manieren komen om te zorgen dat we dit niet meer zien."