Feyenoord zonder aanhang naar NEC en PEC na vuurwerkgeweld bij Cambuur

Feyenoord reist zonder supporters af naar de komende uitduels tegen NEC en PEC Zwolle. De leiding van de Rotterdamse club zegt dit besluit te hebben genomen na het vuurwerkincident van afgelopen zondag tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Hierbij raakten zeven fans van de Friese thuisploeg gewond.

Feyenoord snapt dat met deze maatregel ook trouwe, goedwillende supporters worden gedupeerd. "Dat is natuurlijk het laatste wat je wilt, maar voor ons gevoel kunnen we niet anders", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn op de website van zijn club. "Na wat zich in Leeuwarden heeft afgespeeld, is deze maatregel op zijn plaats."

Daders opsporen

Volgens de club loopt het onderzoek naar het incident nog. Feyenoord hoopt in samenwerking met de KNVB, politie en het Openbaar Ministerie zo veel mogelijk daders op te sporen. De club verwacht hierover binnen enkele dagen meer informatie te kunnen geven.

Supporters die via de club al een kaartje hadden bemachtigd voor de uitduels tegen NEC en PEC Zwolle krijgen hun geld terug.

Feyenoord speelt op 5 september tegen NEC in Nijmegen. De uitwedstrijd tegen PEC Zwolle staat voor 13 september op het programma.

Beelden van de ongeregeldheden zie je in de bovenstaande video.