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SC Cambuur komt met nazorg voor gewonde fans na vuurwerkgeweld

Zorg

Vandaag, 14:27

SC Cambuur nodigt zaterdag de zeven supporters die gewond raakten door het vuurwerkgeweld tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord uit bij de club. Ook hun gezinnen zijn welkom. De burgemeester van Leeuwarden is bij de bijeenkomst aanwezig. Volgens een woordvoerder van Cambuur draait de bijeenkomst om nazorg voor de slachtoffers.

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De club organiseert woensdagavond ook een inloopavond voor supporters. "Het vuurwerkincident van afgelopen zondag bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord heeft op iedereen die aanwezig was in het stadion veel indruk gemaakt", schrijft Cambuur op X.

Vader Ernst-Jan zat samen met zijn zoontje in het stadion toen het misging. In de bovenstaande video beschrijft hij hoe het eraan toeging:

'Traumatische ervaring'

Voor een deel van de aanwezigen kwam het incident extra hard aan. "In sommige gevallen, met name voor de supporters op de Oost- en Zuid-tribune, was dit zelfs een traumatische ervaring. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat de behoefte bestaat om hierover te praten en dat hier wellicht vragen over zijn."

Algemeen directeur Jesse Bergsma en manager veiligheid Jens de Boer zijn woensdag namens de club aanwezig. Cambuur schrijft dat "één en ander worden uitgelegd", waarna supporters vragen kunnen stellen. De inloopavond is alleen toegankelijk voor supporters van Cambuur.

Incident meerdere keren besproken

Volgens een woordvoerder is het incident inmiddels meerdere keren geëvalueerd met verschillende partijen. Daarbij zijn naast Cambuur en Feyenoord ook de politie en de gemeente Leeuwarden betrokken. Volgens de club is over die gesprekken vooralsnog geen nieuws te melden.

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