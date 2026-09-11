OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Geen tweede kans meer: vuurwerk betekent direct einde wedstrijd

Voetbal

Vandaag, 15:05

Supporters die vuurwerk naar het veld of een andere tribune gooien, zorgen er voortaan direct voor dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt. Doorspelen is dan geen optie meer. De nieuwe regel is opgenomen in het protocol na overleg met onder meer de KNVB en de politie, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

"Niet meer stilgezet, niet meer verder kijken, nee: gestaakt. Iedereen naar huis", zei justitieminister David van Weel (VVD) na de ministerraad. Hij wil dat voorspelbaarder wordt welke gevolgen wangedrag heeft. Daarmee moet ook duidelijk zijn dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets aan kunnen veranderen. "Zodat men weet: intimidatie of bedreiging gaat je hier niet onderuit helpen. Dit is gewoon wat het is."

De KNVB werkt ook aan "aanvullende maatregelen tegen vuurwerk in stadions", schrijft het ministerie, zonder duidelijk te maken wat die maatregelen inhouden. Verder bekijken de organisaties welke "technologische mogelijkheden" er zijn tegen wangedrag rond wedstrijden.

Harde kern harder aanpakken

Ook gaan de politie en het Openbaar Ministerie gewelddadige en criminele delen van harde kernen van voetbalsupportersgroepen "intensiever opsporen en vervolgen".

Gewonde Cambuur-supporters

Vorige maand werd een wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord onderbroken, maar niet gestaakt toen Feyenoord-hooligans veel vuurwerk afstaken. Zeven Cambuur-supporters raakten daardoor gewond. Afgelopen weekend werd een wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wel gestaakt, nadat fans van de thuisclub eerst vuurwerk op het veld hadden gegooid en na de hervatting van de wedstrijd bekers op het veld werden gegooid.

Door ANP

Lees ook

Feyenoord geeft 47 supporters stadionverbod na vuurwerk
Voetbal
Feyenoord geeft 47 supporters stadionverbod na vuurwerk
Nieuwe maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions op komst
Beleid
Nieuwe maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions op komst
Voetbalsupporters boos dat ze niet mogen komen: demonstratie aangekondigd
Beleid
Voetbalsupporters boos dat ze niet mogen komen: demonstratie aangekondigd
Van Weel wil betere controles bij stadions na vuurwerkgeweld door Feyenoord-hooligans
Beleid
Van Weel wil betere controles bij stadions na vuurwerkgeweld door Feyenoord-hooligans
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.