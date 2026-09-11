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Feyenoord geeft 47 supporters stadionverbod na vuurwerk

Feyenoord geeft 47 supporters stadionverbod na vuurwerk

Voetbal

Vandaag, 12:29

Feyenoord heeft 47 fans een stadionverbod opgelegd. Het gaat om supporters die zich op 23 augustus misdroegen bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Zeven supporters van Cambuur raakten gewond toen vanuit het vak van Feyenoord veel vuurwerk werd afgestoken.

"De komende dagen krijgen 47 personen bericht dat hen per direct een zogeheten lokaal stadionverbod voor De Kuip is opgelegd, hun uitkaart is geblokkeerd en dat ze bij de KNVB worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod", meldt Feyenoord.

Ernst-Jan zat toen samen met zijn 6-jarige zoontje op de tribune. In onderstaande video vertelt hij wat ze meemaakten:

Ernst-Jan moest zoontje (6) beschermen tegen vuurwerk bij Cambuur

Door ANP

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