SC Cambuur laat weer uitpubliek toe bij thuisduel met NEC

Na de ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, waarbij zeven mensen gewond raakten door vuurwerk en fakkels, is zaterdag weer uitpubliek welkom bij SC Cambuur. De club uit Leeuwarden speelt dan thuis tegen NEC. De driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie heeft daar na overleg mee ingestemd.

Tijdens het duel met Feyenoord staken supporters veel vuurwerk af en gooiden zij fakkels op het veld en richting een familietribune. De slachtoffers liepen onder meer brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Bij de daaropvolgende thuiswedstrijd tegen FC Twente was daarom geen uitpubliek welkom.

In de bovenstaande video zie je beelden van de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord, die al na twaalf minuten werd stilgelegd nadat Cambuur-supporters gewond raakten door gegooid vuurwerk.

Maatregelen

Cambuur zegt zowel zichtbare als minder zichtbare maatregelen te nemen om de veiligheid te vergroten en nieuwe incidenten te voorkomen. Zo worden er netten geplaatst rond het uitvak. De club zegt de komende tijd te blijven beoordelen of extra maatregelen nodig zijn.

Feyenoord heeft enkele tientallen supporters in beeld die mogelijk een stadionverbod krijgen vanwege het vuurwerkgeweld in Leeuwarden. SC Cambuur heeft aangifte gedaan.

SC Cambuur en NEC trappen zaterdag om 21.00 uur af.