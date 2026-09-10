Nieuwe maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions op komst

Er wordt gewerkt aan nieuwe maatregelen om onrust in voetbalstadions tegen te gaan. Minister van Justitie David van Weel heeft daar woensdag over gesproken met de KNVB, politie, het Openbaar Ministerie en burgemeesters. Welke maatregelen op tafel liggen, wil de minister nog niet zeggen.

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De KNVB gaat de mogelijke maatregelen eerst bespreken met zijn leden. Volgens Van Weel hebben recente incidenten de discussie over geweld in voetbalstadions op scherp gezet. "Het is duidelijk dat iedereen de recente incidenten echt ziet als een waterscheiding", zegt hij.

Vuurwerk en bekers op het veld

Afgelopen zaterdag ging het nog mis tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Supporters van FC Utrecht gooiden vuurwerk en bekers op het veld. Dat deden ze vanonder een groot wit laken waarin ze een paar gaten hadden geknipt, zodat ze anoniem vuurwerk en bekers op het veld konden gooien.

Vorige maand zorgden fans van Feyenoord voor onrust tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Zij staken veel vuurwerk af, gooiden fakkels op het veld en schoten vuurwerk richting een familietribune van de thuisclub. Daarbij raakten zeven mensen gewond.

Ernst-Jan zat toen samen met zijn 6-jarige zoontje op de tribune. In onderstaande video vertelt hij wat ze meemaakten:

2:06 Ernst-Jan moest zoontje (6) beschermen tegen vuurwerk bij Cambuur

Minister werkt aan sancties

Het overleg woensdag stond al langer gepland, maar stond helemaal in het teken van deze incidenten, aldus Van Weel. "Iedereen heeft een stukje van de puzzel hier. Van handhaven achteraf, tot preventief. En wat zijn de sancties op het moment dat het toch gebeurt? Nu moeten we die puzzelstukjes aan elkaar leggen en dan komen we ermee naar buiten."

Ingrijpen is volgens Van Weel aan het lokaal gezag en de clubs. De VVD'er vindt het zijn rol om partijen bij elkaar te brengen.

De minister ziet dat de incidenten steeds gevaarlijker worden. "Waar het vroeger een fakkel met wat rook was, wat ook al niet goed was voor de luchtwegen, is nu ontaard in schietpartijen op vakken. Dus die lijn moet steviger en daar moeten sancties op komen." Hij denkt dat gecoördineerde actie nodig is omdat "die harde kern steeds harder wordt en heel vindingrijk is".