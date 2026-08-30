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Voetbalsupporters boos dat ze niet mogen komen: demonstratie aangekondigd

Beleid

Vandaag, 08:40

Supporters van FC Twente gaan vandaag demonstreren in Leeuwarden. Dat doen ze omdat ze niet welkom zijn bij de wedstrijd tegen Cambuur.

De maatregel volgt op het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in Leeuwarden van afgelopen zondag. Daarbij raakten zeven mensen gewond.

SC Cambuur en de lokale driehoek willen eerst meer tijd voor "een grondige evaluatie van de gebeurtenissen en de eventueel te nemen aanvullende veiligheidsmaatregelen", meldde de Friese club eerder via X.

'Gaat helemaal nergens over'

"Met stijgende verbazing hebben we het besluit gelezen om Twente-supporters te weren in Leeuwarden”, staat in een verklaring van de supporters van de club uit Enschede. "Doordat een club/gemeente de boel niet goed op orde heeft, worden wij benadeeld. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over."

De eredivisiewedstrijdtussen Cambuur en Twente is om 20.00 uur.

Door Redactie Hart van Nederland

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