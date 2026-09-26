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UEFA straft Feyenoord voor racisme en bekergooien bij Barcelona

UEFA straft Feyenoord voor racisme en bekergooien bij Barcelona

Voetbal

Vandaag, 14:51

De UEFA heeft Feyenoord meerdere straffen opgelegd vanwege het gedrag van de supporters in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League op 9 september. Dat heeft de Europese voetbalbond bekendgemaakt. Zo krijgt de Rotterdamse club een boete van 25.000 euro vanwege racistisch en/of discriminerend gedrag van de supporters. Ook zijn er boetes voor het gooien van objecten (26.375 euro), spreekkoren (10.000 euro) en schade in het stadion (13.000 euro).

In totaal moet Feyenoord 74.375 euro betalen aan de Europese voetbalbond. Ook heeft de club een voorwaardelijke straf gekregen van een vermindering van 25 procent in het aantal supporters bij een uitwedstrijd. Voorafgaand aan het Champions League-seizoen heeft Feyenoord met de eigen fans gecommuniceerd geen geld terug te zullen geven als kaartjes door straffen van de UEFA ongeldig worden. Dat deed de club kort na het vuurwerkgeweld van de eigen uitsupporters in de Eredivisiewedstrijd met SC Cambuur, waarbij meerdere thuissupporters gewond raakten.

Beelden op sociale media

Op sociale media gingen na de wedstrijd in Barcelona filmpjes rond waarin was te zien dat Feyenoord-supporters racistische apengebaren maakten in het uitvak. Ook zouden er objecten, waaronder bekertjes, over de barrières van het uitvak in Camp Nou zijn gegooid.

Feyenoord verloor de wedstrijd met 5-1.

Door ANP

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