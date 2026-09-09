Slecht begin voor Feyenoord in Champions League: Barcelona wint dik

Feyenoord heeft woensdagavond een kansloze nederlaag geleden tegen FC Barcelona in de Champions League. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst verloor in Camp Nou met 5-1. Alleen invaller Sem Steijn wist voor de Rotterdammers te scoren.

Barcelona kwam al in de derde minuut op voorsprong via Raphinha. Na 22 minuten stond het 2-0 door een doelpunt van Karim Adeyemi.

Barcelona loopt verder uit

Na rust ging het opnieuw snel mis voor Feyenoord. Raphinha maakte in de 57e minuut zijn tweede doelpunt van de avond en zette Barcelona op 3-0.

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Even leek Nacho Ferri iets terug te doen voor Feyenoord. Zijn treffer werd echter afgekeurd nadat de videoscheidsrechter had gezien dat Gjivai Zechiël buitenspel stond.

Steijn scoort voor Feyenoord

Lamine Yamal maakte in de 77e minuut uit een vrije trap de 4-0. Daarna kregen de meegereisde supporters uit Rotterdam toch nog iets te vieren. Invaller Sem Steijn zorgde voor de 4-1.

Het laatste woord was aan Barcelona. Gabriel Jesus maakte de vijfde treffer van de thuisploeg en bepaalde daarmee de eindstand op 5-1.