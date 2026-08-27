Feyenoord treft Barcelona, PSV krijgt Real Madrid in Champions League

Feyenoord en PSV weten welke acht tegenstanders ze treffen in de competitiefase van de Champions League. De loting van donderdagavond in Monaco levert beide Nederlandse clubs een aantal grote affiches op. Feyenoord gaat op bezoek bij FC Barcelona en ontvangt Inter, PSV reist af naar Real Madrid en krijgt Atlético Madrid op bezoek.

Feyenoord speelt in De Kuip tegen Inter, Como, FC Porto en Leipzig. Naast Barcelona gaat de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst op bezoek bij Betis Sevilla, Galatasaray en Viking.

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PSV naar Real Madrid

Ook PSV krijgt acht verschillende tegenstanders. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij Real Madrid, FC Porto, RB Leipzig en Viking FK.

In het Philips Stadion komen Atlético Madrid, Club Brugge, Sjachtar Donetsk en VfB Stuttgart langs. Op papier is de loting daarmee gunstiger dan vorig seizoen, toen PSV onder meer Bayern München, Liverpool, Atlético Madrid en Napoli trof.

Feyenoord opnieuw tegen Betis

Voor Feyenoord betekent de loting een nieuw treffen met Betis Sevilla. De Rotterdammers speelden vorig seizoen in de Europa League ook al een uitwedstrijd tegen de Spaanse club. Die ging met 2-1 verloren.

De eerste speelronde van de Champions League wordt gespeeld van 8 tot en met 10 september. Het volledige speelschema wordt uiterlijk zaterdag bekendgemaakt.