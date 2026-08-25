Snelle rode kaart nekt NEC in jacht op Champions League

NEC is er niet in geslaagd om bij Bodø/Glimt voor een stunt te zorgen in de play-offs voor de Champions League. De formatie van trainer Dick Schreuder ging in de returnwedstrijd in Noorwegen met tien man onderuit: 3-0. De Nijmegenaren verloren vorige week het thuisduel al met 3-1.

NEC gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League.

Moeilijke opgave

De op voorhand al moeilijke opgave in Noorwegen leek voor NEC binnen drie minuten vrijwel onmogelijk te worden. Keeper Gonzalo Crettaz kreeg een rode kaart voor hands buiten het strafschopgebied. Fredrik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust namens Bodø/Glimt, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte.