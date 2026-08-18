NEC-fans maken lied voor Champions League-avontuur

Het hymne van de Champions League in de Goffert in Nijmegen... Trouwe supporters van NEC kunnen het eigenlijk nog niet geloven. Daar waar de ploeg in 2021 nog in de Keuken Kampioen Divisie speelde, gaat het nu in een tweeluik met het Noorse FK Bodø/Glimt vechten om een ticket in het hoofdtoernooi van het miljoenenbal van de voetballerij. En dat vraagt om een goede meezinger, een lied dus.

De groei van de club doet namelijk niet alleen de trainer en de spelers goed, maar ook in de stad bruist het volgens Melchior de Grood. Hij zong samen met zijn muzikale vriend Ruud in het Nimweegs het lied KNAL, hij sitter ien. Melchior hoopt dat het aan gaat slaan in De Goffert als nieuw clublied. Dinsdag legde hij de laatste hand aan de videoclip.

Benieuwd naar het lied? Bekijk dan de bovenstaande video.

NEC-lied zingen langs zijlijn

"Nu het zo goed gaat, hangt er zo'n leuke sfeer in de stad. Je voelt de vibratie in Nijmegen. Wij dachten: daar moeten we wat mee. Het moest een lied zijn dat de supporters zingen langs de zijlijn in het stadion. Wij zijn als het ware een formule van oude mannen die zingen. Daarom ook de naam ROEST+. We zijn wat roestig, maar we zijn wel gewoon serieuze muzikanten", vertelt Melchior aan Hart van Nederland.