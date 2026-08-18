OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

NEC-fans maken lied voor Champions League-avontuur

Sporters

Vandaag, 18:29

Het hymne van de Champions League in de Goffert in Nijmegen... Trouwe supporters van NEC kunnen het eigenlijk nog niet geloven. Daar waar de ploeg in 2021 nog in de Keuken Kampioen Divisie speelde, gaat het nu in een tweeluik met het Noorse FK Bodø/Glimt vechten om een ticket in het hoofdtoernooi van het miljoenenbal van de voetballerij. En dat vraagt om een goede meezinger, een lied dus.

De groei van de club doet namelijk niet alleen de trainer en de spelers goed, maar ook in de stad bruist het volgens Melchior de Grood. Hij zong samen met zijn muzikale vriend Ruud in het Nimweegs het lied KNAL, hij sitter ien. Melchior hoopt dat het aan gaat slaan in De Goffert als nieuw clublied. Dinsdag legde hij de laatste hand aan de videoclip.

Benieuwd naar het lied? Bekijk dan de bovenstaande video.

NEC-lied zingen langs zijlijn

"Nu het zo goed gaat, hangt er zo'n leuke sfeer in de stad. Je voelt de vibratie in Nijmegen. Wij dachten: daar moeten we wat mee. Het moest een lied zijn dat de supporters zingen langs de zijlijn in het stadion. Wij zijn als het ware een formule van oude mannen die zingen. Daarom ook de naam ROEST+. We zijn wat roestig, maar we zijn wel gewoon serieuze muzikanten", vertelt Melchior aan Hart van Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

NEC houdt Champions League-droom levend na zege op Olympiakos
NEC houdt Champions League-droom levend na zege op Olympiakos
NEC-fans onderweg naar eerste Champions League-duel: 'Ze gaan het zwaar krijgen'
NEC-fans onderweg naar eerste Champions League-duel: 'Ze gaan het zwaar krijgen'
Nieuw seizoen Eredivisie start vrijdag, dit verandert er voor tv-kijkers
Nieuw seizoen Eredivisie start vrijdag, dit verandert er voor tv-kijkers
Het is bijna zover: eredivisie-sensatie NEC in de Champions League
Het is bijna zover: eredivisie-sensatie NEC in de Champions League
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.