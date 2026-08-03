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Het is bijna zover: eredivisie-sensatie NEC in de Champions League

Sporters

Vandaag, 19:36

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Voetbalclub NEC bereikte vorig seizoen verrassend de voorrondes van de Champions League, door goed te presteren in de eredivisie. De club uit Nijmegen mag nu daadwerkelijk deelnemen aan het miljardenbal en start dinsdagavond in Griekenland tegen Olympiakos.

NEC-aanhanger Stef Verhagen heeft er heel veel zin in, maar is ook een beetje gespannen. "Ik begin nou de kriebels te krijgen hoor", zegt Stef. Dat terwijl de wedstrijd pas morgen is.

Als je wil weten hoe de NEC-supporters de kansen van hun club inschatten, kijk dan de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland
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