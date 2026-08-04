NEC-fans onderweg naar eerste Champions League-duel: 'Ze gaan het zwaar krijgen'

De laatste NEC-fans stappen dinsdagochtend op het vliegtuig richting Athene voor de wedstrijd tegen Olympiakos. De fans hebben, ondanks de uitdaging, veel zin in de wedstrijd van hun Nijmeegse club in de derde voorronde van de Champions League. Het is de eerste Europese wedstrijd in 18 jaar voor de club. "We gaan er zeker voor, maar realistisch gezien gaan ze het heel zwaar krijgen", vertelt een fan op Schiphol.

NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus uit Griekenland. De eerste wedstrijd is dinsdag om 20.00 uur Nederlandse tijd in Athene. De tweede ontmoeting is volgende week dinsdag 11 augustus in stadion De Goffert.

Bekijk de fans voor vertrek op Schiphol in de video in dit artikel.

Dit zijn mogelijke tegenstanders van NEC in play-offs Champions League

Als NEC in de play-offs voor de Champions League terechtkomt, wacht de Nijmegenaren een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø/Glimt of het Belgische Union Sint-Gillis. Dat heeft de loting van de UEFA maandag uitgewezen.

Is Olympiakos te sterk, dan gaat NEC verder in de Europa League.