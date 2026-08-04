Nieuw seizoen Eredivisie start vrijdag, dit verandert er voor tv-kijkers

Nog een paar dagen en dan start het nieuwe Eredivisie-seizoen weer. Wil je vanaf vrijdag de Eredivisie op tv volgen? Dan is het goed om te weten dat providers hun aanbod van ESPN hebben aangepast. Bij Ziggo en DELTA zitten de sportzenders van ESPN straks standaard in het tv-pakket. Maar zij verhogen wel de prijzen. KPN kiest voor een andere aanpak. Ook de beeldkwaliteit en de manier waarop je wedstrijden op de radio kunt volgen veranderen.

Bij Ziggo zitten ESPN 1 tot en met 4 standaard in de tv-abonnementen TV Start, TV Compleet en TV Max. Volgens de provider kunnen klanten daardoor zonder losse sportbundel alle wedstrijden uit de VriendenLoterij Eredivisie bekijken. Daar staat tegenover dat het abonnement met 2,50 euro per maand duurder is geworden.

NEC bereikte vorig seizoen verrassend de voorrondes van de Champions League en speelt dinsdagavond in Griekenland tegen Olympiakos. Hoe de supporters de kansen van hun club inschatten, zie je in de video bovenaan.

KPN kiest andere aanpak

Ook DELTA neemt de vier ESPN-zenders op in het basispakket. Die wijziging gaat op 7 september in en ook daar stijgt de abonnementsprijs met 2,50 euro per maand. DELTA laat weten dat klanten die zonder tv-ontvanger via de DELTA TV App op een smart-tv of mediaspeler kijken, de ESPN-zenders ook zonder extra kosten kunnen blijven bekijken. Alleen voor het buitenshuis kijken via de DELTA TV App op een mobiel apparaat is na 7 september het aanvullende ESPN Compleet-abonnement nodig.

KPN kiest een andere route. ESPN blijft daar een losse optie en wordt niet standaard onderdeel van het tv-abonnement. Klanten die meerdere KPN-diensten combineren, kunnen via Combivoordeel wel kiezen voor gratis toegang tot ESPN. Wie geen voetbal kijkt, kan voor een ander voordeel kiezen.

Betere beeldkwaliteit en minder voetbal op de radio

KPN-klanten die ESPN hebben, krijgen vanaf 6 augustus zonder extra kosten toegang tot de ESPN UHD-zenders. Daarvoor is wel een TV+ Box of TV+ Soundbox nodig. De zenders bieden 50 beelden per seconde en hdr-weergave. De zenders dragen wel de naam UHD, maar de resolutie blijft 1080p.

Niet alleen op televisie, maar ook op de radio verandert er iets voor voetbalfans. Verschillende regionale omroepen stoppen met liveverslagen van betaald voetbal op de radio. Na RTV Rijnmond en RTV Noord heeft ook L1 aangekondigd geen wedstrijden uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie meer live op de radio te verslaan. Belangrijke wedstrijden zijn daar nog wel te volgen via een liveblog en een kort verslag achteraf. Wie op de radio naar voetbal wil luisteren, kan nog wel terecht bij NPO Radio 1 Langs de Lijn. Daar is wel minder aandacht voor kleinere clubs uit bijvoorbeeld de Eredivisie.