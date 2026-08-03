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KPN draait prijsverhoging van 1 euro terug na bezwaar klanten over malwarefilter

Geld

Vandaag, 12:14

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Goed nieuws voor KPN-klanten die geen gebruik willen maken van het standaard malwarefilter. Zij kunnen de prijsverhoging van 1 euro per maand terug laten draaien. Dat meldt de Consumentenbond na gesprekken met de telecomprovider. Klanten met principiële bezwaren kunnen bezwaar maken, waarna het malwarefilter én de extra kosten komen te vervallen. Tientallen klanten hadden geklaagd over de verkapte prijsverhoging.

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Extra Veilig Mobiel-pakket standaard in abonnement

KPN maakte eerder bekend dat het Extra Veilig Mobiel-pakket voortaan standaard onderdeel is van mobiele abonnementen. Voor klanten die hun abonnement vóór eind februari afsloten, betekende dat een prijsverhoging van 1 euro per maand. Het pakket beschermt gebruikers door onveilige websites op netwerkniveau te blokkeren.

De Consumentenbond zette vraagtekens bij de wijziging en ging daarover in gesprek met KPN. Volgens de organisatie leek de verplichte toevoeging van de beveiligingsfunctie, inclusief hogere abonnementsprijs, op een verkapte prijsverhoging voor klanten die de functie niet willen gebruiken. De bond noemt de uiteindelijke oplossing "praktisch en acceptabel".

Bezwaar tegen malwarefilter KPN-klanten

Ben jij klant bij KPN en wil je bezwaar maken tegen de prijsverhoging door het automatisch toevoegen van het malwarefilter? Dat kan hier. Vul het klachtformulier in en verstuur het naar de telecomprovider.

Malwarefilter blijft optioneel

Klanten die geen bezwaar hebben, kunnen het malwarefilter blijven gebruiken. Vanwege de regels rond netneutraliteit staat de functie niet automatisch aan. Wie gebruik wil maken van de extra beveiliging, moet het malwarefilter zelf inschakelen.

Door Redactie Hart van Nederland

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