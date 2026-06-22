Nieuwe regels vanaf 1 juli: dit verandert er voor jouw portemonnee

De eerste zes maanden van het jaar zijn bijna voorbij en dat betekent traditiegetrouw nieuwe tarieven, regels en wetten. Van hogere AOW en een stijgend minimumloon tot duurdere internetabonnementen en extra kosten voor pakketjes uit China.

We zetten de belangrijkste financiële veranderingen, regels en tarieven op een rij.

Minimumloon en AOW omhoog

Het minimumloon gaat met 1,9 procent omhoog. Dit levert werkenden met een minimumloon ruim 30 euro extra per maand op, gebaseerd op een 40-urige werkweek. Het wettelijk minimumuurloon bedraagt vanaf 1 juli 14,99 euro voor werknemers van 21 jaar en ouder. Ook jongeren die deze zomer een zakcentje willen bijverdienen, gaan dat direct merken, want de minimumjeugdlonen stijgen ook. Een 18-jarige verdient vanaf 1 juli minimaal 7,50 euro bruto per uur, voor een 15-jarige stijgt dit naar 4,50 euro per uur.

Uitkeringen, waaronder de AOW, zijn gekoppeld aan het minimumloon en stijgen dus ook mee. Alleenstaanden krijgen bijna 25 euro per maand meer aan AOW op hun bankrekening, koppels krijgen er samen bijna 35 euro bij.

Sociale huur stijgt

Per 1 juli mogen de huren van sociale huurwoningen omhoog. Dit jaar mogen de huren met maximaal 4,1 procent stijgen. Een hogere huur heeft ook gevolgen voor je huurtoeslag. Soms wordt dit automatisch verwerkt, maar het is verstandig dit even te checken via Mijntoeslagen.

Ook mag de huur van kamers, woonwagens en standplaatsen vanaf 1 juli met maximaal 4,1 procent worden verhoogd.

Wachttijd aansluiting stroomnet

Omdat het stroomnet overvol raakt, worden aanvragen voor nieuwe of zwaardere elektriciteitsaansluitingen vanaf 1 juli niet meer automatisch goedgekeurd. Aanvragen van huishoudens en kleine bedrijven komen op een wachtlijst. Aanvragen van maatschappelijk belang krijgen voorrang, zoals die van ziekenhuizen en drinkwaterbedrijven.

Netbeheerder TenneT wil consumenten tijdens piekmomenten via een soort NL-Alert oproepen minder stroom te gebruiken:

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Importheffingen op goedkope pakketjes

Bestel je regelmatig iets uit China? Let dan even op. Vanaf 1 juli geldt er een invoerheffing voor pakketjes tot 150 euro afkomstig van landen buiten de EU.

Per productcategorie betaal je 3 euro bovenop de reguliere verzendkosten. Bestel je dus een shirt en een telefoonhoesje, dan betaal je 6 euro extra. Voor pakketten boven de 150 euro golden al heffingen.

Nederlanders bestellen de afgelopen jaren steeds vaker pakketjes uit China. Ondanks waarschuwingen van de overheid over veiligheid en duurzaamheid lijkt die boodschap nog niet echt aan te slaan bij consumenten:

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Tv en internet abonnementen duurder

Grote kans dat je meer gaat betalen voor internet, televisie en bellen. Door inflatie gaan de kosten voor telecompakketten bij KPN en Ziggo per 1 juli met 3,3 procent omhoog.

Bovendien gaan nieuwe Ziggo-klanten en bestaande klanten van wie het contract is afgelopen 2,50 euro extra betalen voor extra sportzenders. KPN voegde in juni al een veiligheidsfilter toe aan alle bestaande mobiele abonnementen. Hiervoor betalen klanten 1 euro extra per maand. Odido voerde de inflatiecorrectie al in januari van dit jaar door.

Ongevraagd bellen beperkt

Word je vaak ongewenst gebeld door bedrijven en organisaties? Dan kun je vanaf 1 juli weer rustig ademhalen. Consumenten mogen dan niet meer ongevraagd worden gebeld, zelfs niet als ze klant zijn of zijn geweest. Maar niet te vroeg gejuicht: een aantal sectoren is uitgezonderd. Goede doelen, loterijen die geld geven aan goede doelen en uitgevers van dagbladen, weekbladen en tijdschriften mogen nog wel bellen.

Verdachte transacties blokkeren

Banken kunnen ongebruikelijke transacties vanaf 1 juli tijdelijk blokkeren. De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) kan verdachte transacties maximaal vijf dagen laten opschorten.

De nieuwe regeling moet ervoor zorgen dat crimineel geld dat verband houdt met witwassen of terrorisme niet wordt weggesluisd. Consumenten en bedrijven moeten daardoor in sommige gevallen langer wachten voordat een betaling wordt verwerkt. Dit kan bijvoorbeeld vervelend zijn als je een tweedehands auto bij een particulier koopt.