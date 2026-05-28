PostNL maakt rouwpost duurder: gewone postbezorging wordt trager

Wie een rouwkaart snel wil laten bezorgen, moet daar vanaf 12 juli flink extra voor betalen. PostNL voert dan een speciaal tarief in voor rouwpost die binnen een dag op de mat moet liggen. Per brief kost dat straks 3,25 euro, bevestigt het postbedrijf donderdag.

Nabestaanden die dat bedrag niet willen of kunnen betalen, zijn aangewezen op de gewone postbezorging. Daar mag PostNL vanaf juli langer over doen. Normale brieven hoeven dan niet meer binnen één dag, maar binnen twee dagen bezorgd te worden.

Uitvaartbedrijven reageren bezorgd op de prijsverhoging, meldde RTL Z eerder al op basis van bronnen. Volgens hen kunnen de extra kosten per uitvaart snel oplopen tot honderden euro's, omdat vaak grote aantallen rouwkaarten tegelijk worden verstuurd.

Postbussen verdwijnen in rap tempo in verschillende buitengebieden in Nederland. In de onderstaande video vertelt John uit Hellendoorn dat hij nu twee uur moet rijden in zijn scootmobiel om zijn post op te halen:

1:51 'Bijna 2 uur onderweg voor post': John boos op PostNL

Prijs van 'gewone postzegel'blijft hetzelfde

De prijs van een gewone postzegel blijft voorlopig gelijk op 1,40 euro. PostNL zegt dat de versoepelde bezorgregels nodig zijn om de standaard postbezorging betaalbaar te houden. Het bedrijf wil bezorgers uit het pakketnetwerk inzetten voor brieven die met spoed bezorgd moeten worden.

Niet alleen rouwpost wordt duurder. Ook andere spoedbrieven krijgen een hoger tarief van 3,95 euro. Brievenbuspakketjes stijgen in prijs naar 4,55 euro. PostNL zegt al langer moeite te hebben om geld te verdienen met de postbezorging.

Het aantal verstuurde brieven is in twintig jaar tijd met 70 procent gedaald, terwijl het bezorgnetwerk overeind moet blijven. Vorig jaar leed het bedrijf volgens eigen cijfers 35 miljoen euro verlies op de basispostbezorging in Nederland.