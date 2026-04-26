PostNL verplaatst postbus van John: voortaan twee uur rijden voor post

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 23:12

John Pas uit Hellendoorn is het zat. PostNL bezorgt al jaren geen post op het voormalige recreatiepark waar hij woont, en nu wordt ook nog zijn postbus verplaatst. Daardoor moet hij straks bijna twee uur onderweg zijn in zijn scootmobiel om zijn post op te halen.

Omdat postbezorging op het park volgens een oude postwet niet verplicht is, heeft John al jaren een postbus in Nijverdal. Maar die verdwijnt en verhuist naar Rijssen.

Dat betekent een flinke tocht voor hem. "Idioot! Dat is 58 minuten heen en 58 minuten terug op mijn scootmobiel. En ja: ik heb een auto, maar die gebruik ik alleen voor korte stukjes. Ik ben fysiek beperkt dus ik kan niet lang rijden", zegt hij.

Meer klachten over postbezorging

John staat niet alleen. Ook andere bewoners op het park hebben problemen met de post. "Meer mensen hier op het park hebben er moeite mee. Een bewoonster had een keer een bekeuring die maar niet aankwam en toen ineens de deurwaarder voor de deur. Gelukkig heeft de rechter haar uiteindelijk gelijk gegeven."

Volgens John reageert PostNL nauwelijks op zijn klachten. "Ze zijn sneller met het sluiten dan met het openen van zaken", zegt hij.

PostNL laat weten de situatie te betreuren en zegt de zaak te onderzoeken. Een woordvoerder belooft contact op te nemen met John en met een reactie te komen.

Door Daniël Bom

Lees ook

Rouwpost binnen 24 uur? Dat kost straks enkele euro's per kaart
Rouwpost binnen 24 uur? Dat kost straks enkele euro's per kaart

