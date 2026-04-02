Rouwpost binnen 24 uur? Dat kost straks enkele euro's per kaart

Geld

2 apr 2026, 09:31

Het versturen van een rouwkaart of brief binnen 24 uur vanaf juli duurder. PostNL stopt met de standaard bezorging binnen één dag en voert een aparte dienst in voor snelle bezorging: priopost. Dat meldt het AD.

Wie wil dat post binnen 24 uur aankomt, moet daar extra voor betalen. Het tarief komt op enkele euro's per poststuk te liggen, zegt PostNL-directeur Mail Maurice Unck tegen de krant. De exacte prijs wordt later bekendgemaakt.

Ook medische post duurder

Nu kost een rouwzegel 1,40 euro, net als een gewone postzegel. Door de nieuwe regeling kunnen de kosten voor meerdere rouwkaarten flink oplopen. Ook medische post wordt duurder. Braillepost blijft gratis.

Snelle post moet worden afgegeven bij een pakketpunt en wordt bezorgd door pakketbezorgers. Tegelijk gaat de standaard bezorgtijd naar 48 uur.

PostNL past ook de bezorging aan. Nederland wordt verdeeld in gebieden waar post op verschillende dagen wordt bezorgd. Dat moet helpen om de postbezorging betaalbaar te houden, omdat er minder brieven worden verstuurd.

Door Redactie Hart van Nederland

