PostNL mag langer doen over bezorging brieven en kaarten, kan straks drie dagen duren

Beleid

Vandaag, 18:04

Het demissionaire kabinet komt PostNL tegemoet met een snellere verruiming van de bezorgtijd van post die particulieren versturen. Er mag al vanaf 2027 drie dagen overheen gaan voordat een brief of kaart bij de geadresseerde op de mat ligt. Eerder zou dat op zijn vroegst in 2028 of 2029 gebeuren.

De aanpassing moet de betrouwbaarheid van de bezorging ten goede komen, zegt minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD). Hij besloot om die reden eerder al de bezorgtermijn per medio 2026 te verlengen van één naar twee dagen. PostNL bleef desondanks klagen dat het tegen de huidige voorwaarden niet kostendekkend vijf dagen in de week post kan blijven rondbrengen.

De regels zijn "verouderd", vindt ook Karremans, omdat Nederlanders de afgelopen jaren veel minder post zijn gaan versturen. "Ik kan niet van een bedrijf vragen om een overheidsaanwijzing met verlies uit te voeren op lange termijn. Daarom moet regelgeving met zijn tijd meegaan en verruim ik de regels iets, om een betrouwbare postbezorging te blijven garanderen."

"Het is positief dat de minister weer een stap zet naar een nieuw voorstel voor de Universele Postdienst (UPD), het blijft belangrijk dat de noodzakelijke veranderingen er komen voor de postmarkt", reageert PostNL. "We gaan zorgvuldig naar het nieuwe voorstel kijken en merken daarbij ook op dat er nog altijd de nodige politieke onzekerheid blijft bestaan."

PostNL maakte vorige maand bekend af te willen van de wettelijke verplichtingen rond postbezorging die vallen onder de UPD. De wet verplicht PostNL vijf dagen per week post op te halen, te sorteren en te bezorgen.

Door ANP/Redactie Hart van Nederland

